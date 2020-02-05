Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Вологодской области одобрил инициативу, с которой обратился заместитель директора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрея Юрченко, о создании сети суперкомпьютеров в различных городах страны.

«С нашей точки зрения, будет правильно развить сеть достаточно мощных суперкомпьютерных центров, чтобы они размещались не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Казани, во Владивостоке, — сказал Юрченко. — Безусловно, необходимы центры не только супермощные, но и второго уровня, как мы их называем. Они тоже должны находиться в том числе в регионах: Томск, Тюмень нуждается в таких центрах, Хабаровск, Екатеринбург. Такие центры могут стать базой, основой для создания в том числе сетей «фабрик данных».

На что Владимир Путин ответил, что «мы с вами полные единомышленники».

«Как вы правильно заметили, у нас предполагается такая двухуровневая система, и она прямо в программе, которая готовится или уже подготовлена, там конкретные города даже указываются, в том числе и за Уралом. И там много таких возможностей, о которых Вы сказали, их нужно поддержать технологически, — отметил Владимир Путин. — Нужно «а» — нарастить мощности и «б» — создать системы связи между этими центрами. И так равномерно распределять эти фабрики данных. Всё это в наших планах. Но, Вы точно совершенно это подметили, нужно, чтобы очень внимательно за этим контролирующие органы следили и чтобы был налажен соответствующий контроль за исполнением. А вся система должна равномерно распределяться по территории, во всяком случае, на тех территориях возникать, где есть интеллектуальный потенциал. В Сибири, за Уралом он, конечно, есть. Обязательно на это будем обращать внимание, к этому будем стремиться».