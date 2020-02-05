Тюмень, , 05:49 — REGNUM Уральские учёные продолжат поиски тюменского болида летом. Об этом сообщил ТАСС профессор Физико-технологического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

Напомним, болид зафиксировали в небе под Тюменью в ночь с 29 на 30 января. На предполагаемое место падения выехал полевой научный отряд. Но для локализации района поиска учёным не хватает данных. Как отмечает Виктор Гроховский, болид небольшой и раскололся на фрагменты.

Болидом называют огненный шар, который образуется при взрыве метеора. Виктор Гроховский считает, что тюменский болид размером менее, чем челябинский метеорит.

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