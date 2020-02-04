Череповец, Вологодская область, 4 февраля 2020, 23:29 — REGNUM В Новгородской области намерены создать научно-исследовательский центр в формате технологической долины «Инновационная электроника». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 4 февраля, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями научной и педагогической общественности в Череповце заявила заместитель проректора по образовательной деятельности Новгородского госуниверситета Ольга Калпинская.
По её словам, для реализации проекта нужно объединить усилия университета, предприятий электронной промышленности и Новгородской технической школы, строительство которой началось в Великом Новгороде в 2019 году.
Калпинская заявила, что Новгородская область обладает серьёзным потенциалом для реализации стратегии развития электронной промышленности, которая принята до 2030 года, и попросила главу государства поддержать эту идею.
«Дело хорошее, безусловно, перспективное, очень нужное, и создание сетевых структур чрезвычайно важно, потому что таким образом можно добиваться максимального эффекта, задействовав все возможности в той или иной отрасли по всей стране. Это очень перспективная методика и схема работы», — отреагировал президент.
При этом Владимир Путин уточнил, возможно ли и нужно ли создавать такую долину прямо в Великом Новгороде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин ставил своей команде задачу попасть в национальный проект «Наука», в рамках которого на территории страны предполагается создать 15 научных центров. При этом «основной фишкой» заявки от региона предполагалось сделать Новгородскую техническую школу — она должна быть построена к 2021 году.
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