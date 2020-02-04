Череповец, Вологодская область, , 23:29 — REGNUM В Новгородской области намерены создать научно-исследовательский центр в формате технологической долины «Инновационная электроника». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 4 февраля, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями научной и педагогической общественности в Череповце заявила заместитель проректора по образовательной деятельности Новгородского госуниверситета Ольга Калпинская.

По её словам, для реализации проекта нужно объединить усилия университета, предприятий электронной промышленности и Новгородской технической школы, строительство которой началось в Великом Новгороде в 2019 году.

Калпинская заявила, что Новгородская область обладает серьёзным потенциалом для реализации стратегии развития электронной промышленности, которая принята до 2030 года, и попросила главу государства поддержать эту идею.

«Дело хорошее, безусловно, перспективное, очень нужное, и создание сетевых структур чрезвычайно важно, потому что таким образом можно добиваться максимального эффекта, задействовав все возможности в той или иной отрасли по всей стране. Это очень перспективная методика и схема работы», — отреагировал президент.

При этом Владимир Путин уточнил, возможно ли и нужно ли создавать такую долину прямо в Великом Новгороде.

Владимир Путин, президент Российской Федерации «Я не знаю. Очень хочется. Это нужно посмотреть. Я не представляю, в каком состоянии сейчас это все находится. Если хоть малейшие предпосылки есть, губернатор у вас современный и продвинутый… Пусть он придет, все это расскажет, еще раз дополнительно продемонстрирует, как и что делается, что нужно для того, чтобы сделать. Может быть, поэтапно, может быть, не все сразу, но в целом идея, конечно, очень перспективная, будем поддерживать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин ставил своей команде задачу попасть в национальный проект «Наука», в рамках которого на территории страны предполагается создать 15 научных центров. При этом «основной фишкой» заявки от региона предполагалось сделать Новгородскую техническую школу — она должна быть построена к 2021 году.

Читайте также: «Новгородская техническая школа» поборется за нацпроект «Наука»