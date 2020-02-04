Москва, , 19:32 — REGNUM Китай рассчитывает на российский препарат «Триазаверин» в борьбе с эпидемией коронавируса, рассказал на пресс-конференции в Москве глава РАН Александр Сергеев.

По словам академика Сергеева, 28 января в Институте органического синтеза УрО РАН состоялась встреча с представителями Генерального Консульства КНР по поводу поставок этого препарата, созданного учеными уральского института. Препарат несколько лет продается в российских аптеках, является эффективным противовирусным средством.

« Этот препарат имеет важные свойства, поскольку он действует на уровне РНК. А коронавирус как раз действует аналогичным образом, поэтому препарат может быть весьма эффективным , — отметил глава РАН. — Этот препарат не зарегистрирован в Китае. И китайские власти обратились к нам, чтобы мы поспособствовали в передаче в качестве гуманитарной помощи определенного количества этого препарата, чтобы Китай быстро провел его регистрацию, чтобы они потом просто могли делать закупки ».

В России есть предприятие, которое в промышленных масштабах производит этот препарат. Запасы его вполне достаточны, чтобы обеспечить экспорт.

«Для нас это очень престижно, — подчеркнул академик Сергеев, — поскольку это один из немногих препаратов, который прошел все клинические испытания, выпускается уже несколько лет. Он хорошо себя зарекомендовал в «горячих точках» по борьбе с инфекциями в мире. И то, что Китай обращается к России, — это очень важно. Для нас важно, что наша российская наука, даже на таком фронте, как современная фармакология, оказывается востребованной».

Президент РАН сообщил, что Академия наук намерена обратиться в правительство РФ, чтобы передача этого препарата произошла как можно быстрее.

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