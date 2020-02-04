Москва, , 18:06 — REGNUM «Формулировка о признании приоритетной значимости науки и технологий для развития страны появится в Конституции», — заявил, отвечая на вопрос ИА REGNUM о сути предложенных учеными поправок в Основной закон России, президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве.

Здание Президиума РАН Ivtorov

Он отметил, что о науке в действующей Конституции тоже говорится. Но не отдельно, а вместе с другими видами творческой деятельности, в частности, художественным творчеством и культурой.

« Наука, действительно, есть в Конституции, по которой мы живем. Есть статья, где речь идет о научном и художественном творчестве , — отметил глава РАН. — Но это не есть отдельно выделенная наука. Это есть, скажем, наука и культура, когда мы говорим о творчестве. То есть наука через запятую перечисляется с другими видами деятельности. Вводятся разделы, формулировки в Конституцию, которые посвящены собственно науке. Появляются три новых абзаца в Конституции, которые посвящены науке. Первый из них — это Преамбула, то есть та база, на которой строится Конституция. Это формулировка о признании приоритетной значимости науки и технологий для развития страны ».

Академик Сергеев считает такую формулировку не только своевременной, но абсолютно необходимой в свете тех задач, которые сформулированы в Национальных проектах. А именно: войти в пятерку крупнейших экономик мира. Иными словами, в число стран-лидеров по передовым направлениям науки и технологий.

« Мы развиваем нашу страну, признавая приоритетную значимость науки и технологий для страны , — подчеркнул академик Сергеев, добавив, что, кроме этой поправки в Преамбуле, есть еще и поправки в «тело» Конституции, в статьи 71 и 114. — То есть это поправки в три места, которые собственно про науку ».

22 января 2020 года, по словам главы РАН, перечисленные поправки были направлены в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Они были одобрены участниками группы.

« Эти изменения в виде юридических поправок уже получили поддержку », — сообщила сопредседатель Рабочей группы, директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», академик РАН Талия Хабриева, отметив, что « в свое время в Советской Конституции наука и ее значение упоминалось в Преамбуле Конституции ».

Хабриева также отметила, что «есть дополнения, которые касаются уже конкретных обязательств государства». По ее словам, сейчас вопрос об обязательствах государства реализуется через полномочия Правительства РФ, и эта норма работает.

«Говорится, что Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой госполитики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, соцобеспечения и экологии. Предлагается дополнить этот перечень полномочий Правительства РФ дополнительной нормой, где говорится, что Правительство обеспечит государственную поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие научно-технологического потенциала страны», — рассказала сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

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