Череповец, Вологодская область, 4 февраля 2020, 16:03 — REGNUM Владимир Путин рассмотрит возможность создания всероссийского геномного центра. Об этом он заявил на встрече с череповецкой общественностью, передает корреспондент ИА REGNUM.
С предложением о создании такого учреждения выступила представитель Института молекулярной биологии Анна Кудрявцева. Она заявила, что создание центра, который мог бы аккумулировать хранить и обрабатывать большой массив геномных данных, позволило бы решить многие проблемы в здравоохранении.
Путин в ответ на это заметил, что в ближайшее время в России будут созданы три центра геномных исследований. Однако, по мнению Кудрявцевой, предложенный ею проект не дублирует создание центров, а напротив, позволит «закрыть брешь» в фундаментальной базе геномных исследований.