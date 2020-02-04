Череповец, Вологодская область, , 16:03 — REGNUM Владимир Путин рассмотрит возможность создания всероссийского геномного центра. Об этом он заявил на встрече с череповецкой общественностью, передает корреспондент ИА REGNUM.

С предложением о создании такого учреждения выступила представитель Института молекулярной биологии Анна Кудрявцева. Она заявила, что создание центра, который мог бы аккумулировать хранить и обрабатывать большой массив геномных данных, позволило бы решить многие проблемы в здравоохранении.

«Маленький пример: мы знаем, что многие заболевания — такие, как шизофрения и некоторые виды рака — имеют наследственную основу, но поиски ответа на вопрос: когда мы увидим первые признаки заболевания и проявится ли оно вообще? — это связно с (исследованием — ред.) многих участков многих генов, которые требуют одновременного изучения. Чтобы точно проводить подобные исследования, нужно проанализировать тысячи пациентов, тысячи геномов. Сегодня каждый центр, занимающийся изучением генов, хранит данные у себя и часто они получены с помощью разной методолгии, их невозможно сравнить», — сообщила Кудрявцева.

Путин в ответ на это заметил, что в ближайшее время в России будут созданы три центра геномных исследований. Однако, по мнению Кудрявцевой, предложенный ею проект не дублирует создание центров, а напротив, позволит «закрыть брешь» в фундаментальной базе геномных исследований.

«Я услышал вас, мы подумаем, как это сделать», — сказал президент.