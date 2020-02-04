Череповец, Вологодская область, , 15:02 — REGNUM Скандальное увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева стало одним из вопросов к президенту. Представители череповецкой общественности поинтересовались на встрече с Владимиром Путиным, нет ли в этом деле коррупционного следа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне об этом ничего неизвестно. Насколько я представляю, претензий к нему у правоохранительных органов нет, — сказал Путин. — Есть требования, без которого работать невозможно — уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение. То, что я увидел в СМИ — бывший руководитель лишен чувства уважения к людям. Это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2019 года президент России отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовал ряд скандалов с участием руководителя региона.