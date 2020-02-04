Череповец, Вологодская область, 4 февраля 2020, 15:02 — REGNUM Скандальное увольнение главы Чувашии Михаила Игнатьева стало одним из вопросов к президенту. Представители череповецкой общественности поинтересовались на встрече с Владимиром Путиным, нет ли в этом деле коррупционного следа, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2019 года президент России отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовал ряд скандалов с участием руководителя региона.