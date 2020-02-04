Прибайкальский район, Бурятия, , 12:17 — REGNUM Секрет гигантских ледовых колец на поверхности Байкала, которые регулярно наблюдают из космоса, раскрыт. Впервые их заметили российские исследователи в начале 2000-х годов, а мировой интерес к явлению возник в 2009 году, когда два кольца сфотографировали с МКС.

Загадочные окружности диаметром в несколько километров многие годы будоражили воображение любителей мистификаций. Однако спустя десятилетие наблюдений и полевых исследований учёные объяснили природу явления.

Как оказалось, ничего таинственного нет. По словам гидролога из Университета Тулузы Алексея Кураева, кольца образуются в присутствии теплых водоворотов, которые циркулируют по часовой стрелке под ледяным покровом.

«В центре водоворота, несмотря на теплую воду, лед не тает, потому что течения слабые. Но на границе потоки сильнее, и теплая вода приводит к быстрому таянию», — передаёт слова учёного портал Gismeteo.

Исследователи пробурили несколько отверстий вблизи колец и установили температурные датчики. Выяснилось, что вода в водоворотах в среднем на 1−2 градуса теплее окружающей.

Напомним, нынешней зимой спасатели предупреждают об аномальных явлениях при ледоставе на озере. Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных снегопадов процесс нарастания льда идёт медленнее обычного. Из-за чего многие ледовые дороги стали опасными для проезда.

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