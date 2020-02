Нью-Йорк, США, , 11:25 — REGNUM Различные популярные музыкальные сервисы продолжают подводить итоги и 2019 года, и десятилетия. Известный интернет-сервис потокового аудио Spotify также огласил результаты своих исследований.

Рекордсменом прослушиваний признана американская певица Ариана Гранде. Песни в ее исполнении были запрошены 3,5 миллиарда раз. Наиболее востребованными стали композиции My Everything, Dangerous Woman и thank u, next. В пятерку самых прослушиваемых артистов в 2019 году кроме Арианы Гранде вошли Post Malone, Билли Айлиш, Эд Ширан и Bad Bunny.