Москва, , 09:42 — REGNUM Роскосмос будет поддерживать роль проводника на орбиту для других стран, об этом в интервью ТАСС заявил директор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Следует поддерживать роль Роскосмоса как проводника других стран, которые рвутся в космос и могут стать нашими долгосрочными партнерами», — сказал он.

Рогозин добавил, что Роскосмос готов заказывать дополнительные корабли для коммерческих предложений, соблюдая разумный баланс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскомсое заявили, что корабль «Союз» с тремя членами экипажа впервые будет запущен к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-2.1а» 9 апреля. К МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кессиди.