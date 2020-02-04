Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве в возрасте 89 лет ушел из жизни основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Об этом 4 февраля сообщается на сайте вуза.

«С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин», — говорится в сообщении.

В вузе напомнили, что Шанин внес огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию, он играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Теодор Шанин — один из создателей современного крестьяноведения. Стал известным благодаря своим книгам «Неудобный класс» и «Крестьяне и крестьянские экономики». Другие работы и темы его преподавательской и исследовательской деятельности посвящены эпистемологии, исторической социологии, социальной экономике, политологии и истории сельских сообществ.