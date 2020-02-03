Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Врачи петербургского медицинского Центра имени Алмазова успешно провели редкую робот-ассистированную операцию мальчику из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клиники.

Операция в Центре Алмазова

Как отмечают в «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, это первый случай в нашей стране, когда такую сложную операцию делают маленькому пациенту.

Хирургическое вмешательство с помощью робота было обусловлено обнаружением осенью 2019 года у девятилетнего мальчика врожденной аномалии развития мочевыделительной системы — кисты Мюллерова протока. Позже, уже в Петербурге, ребенку был установлен окончательный диагноз «истинный дивертикул мочевого пузыря».

«Само заболевание не редкость, но дивертикул такого большого размера и с таким расположением встречается у пациентов нечасто. С учетом размеров и расположения образования было принято решение выполнить робот-ассистированную операцию в Центре Алмазова», — говорится в сообщении.

Врачам удалось успешно провести операцию и применить во время неё комбинацию современных эндоурологических технологий и роботической хирургии.

Хирургическое вмешательство длилось около двух часов, в результате которого пациенту был полностью удален дивертикул мочевого пузыря, отмечают в Центре.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается. В дальнейшем его ждет полное выздоровление и возвращение домой.