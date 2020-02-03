Пекин, , 14:09 — REGNUM Семь препаратов против вируса 2019-nCoV проходят клинические испытания в Китае. Об этом сообщил ведущий вирусолог, член Академии инженерных наук Китая Чжун Наньшань, передаёт 3 февраля «Синьхуа».

Он пояснил, что вирусологам удалось учесть весь накопленный опыт, включая успехи борьбы с атипичной пневмонией. Разработан эффективный план лечения, комплексная программа, которую внедрят по всей стране.

Пока официально не подтверждена эффективность разработанных препаратов, на это необходимо время. Специалисты накапливают опыт для диагностики и лечения заболевания, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 февраля число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 17 тыс. человек. Зафиксирован 361 летальный исход.