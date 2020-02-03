Москва, , 10:40 — REGNUM Общественники в социальных сетях обсуждают исторические искажения и передёргивания, допущенные во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году.

Обложка второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году Цитата с сайта a21vek.ru

Из этой книги, авторами которой выступили: О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина и В.Д. Шилин (номер по федеральному перечню — 1.1.4.1 .5.4), за чуть более 600 рублей (судя по ценам в интернет-магазинах), можно узнать, к примеру, как «в действительности» жилось людям в Советском союзе:

«Люди хотели построить справедливое общество для своих детей и внуков. Ради светлого будущего они готовы были терпеть лишения. Трудились днём и ночью, часто в тяжелых условиях, на старом оборудовании. Заработная плата была невысокой. Многие семьи жили в не благоустроенных квартирах, питались и одевались очень скромно.

За нарушение строгой трудовой дисциплины (например за опоздание), за несогласие с решениями руководства страны и многое другое людей снимали с работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря. Многие из них погибли или потеряли здоровья от голода, холода, болезней, непосильного труда, издевательств охраны. Страдали не только те люди, которых объявили «врагами народа», но и члены их семей. Нет полных данных о численности осуждённых и погибших в те годы. Ясно однако, что речь идёт о миллионах безвинно пострадавших людей».

Как жили в СССР. Цитата из второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году

Сопровождается текст иллюстрацией «обуви заключённых, изготовленной из старых автопокрышек с деревянной подошвой» и иллюстрацией того, как по заснеженной тропе в лесу идёт вереница людей в сопровождении всадника и запряжённой в сани лошади.

Примечательно, что издание разработано в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования.

«Содержание учебника <…> даёт начальные представления о важнейших событиях истории Российского государства. Особое внимание уделяется формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре», — сказано в описании.

Комментируя текст из учебника, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров назвал прямой ложью заявленное в статье отсутствие данных о численности осуждённых и погибших:

указу Ельцина ещё 1992 года. Сейчас спор идёт лишь об интерпретации этих цифр, но спор, надо сказать, недобросовестный: между историками, которые приводят точнейшие архивные данные и демагогами. Тот, кто от имени государства и ФГОС утверждает, что число жертв неизвестно, просто злостный лжец, бандит и злоумышленник». Модест Колеров «Общее число жертв, их динамика, география, ведомственная принадлежность известны давно. Архивы о репрессиях открыты поещё 1992 года. Сейчас спор идёт лишь об интерпретации этих цифр, но спор, надо сказать, недобросовестный: между историками, которые приводят точнейшие архивные данные и демагогами.».

К слову, на официальном сайте издательства «Ассоциация 21 век» кандидат педагогических наук Ольга Тихоновна Поглазова значится, как «лауреат премии Н. К. Крупской, победитель конкурса по созданию учебной литературы нового поколения для средней школы, автор учебно-методического комплекта по предметной линии «Окружающий мир» для начальной школы».