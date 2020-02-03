Москва, , 06:23 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +1 °C до +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется переменная облачность, возможны осадки.

Скорость ветра 6−11 м/c, направление ветра юго-западное, западное. Атмосферное давление прогнозируется на отметке 725 мм рт. ст.

Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре рассказали, что февраль в РФ будет холоднее января.

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