Гонконг, Китай, , 23:33 — REGNUM Ученые из Гонконга создали первую вакцину против коронавируса 2019-nCoV, модифицировав уже готовую вакцину против гриппа, ее клинические испытания займут около года. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследователи из Гонконгского университета добавили к вакцине против гриппа часть поверхностного антигена коронавируса, вызвавшего эпидемию в Ухане.

Как отмечают ученые, вакцина должна быть способна вырабатывать иммунитет, как против вируса гриппа, так и против коронавируса 2019-nCoV. В течение нескольких месяцев вакцина будет испытываться на животных, и ещё около года займут клинические испытания на людях.

При этом ученые из Гонконга весьма скептически оценили возможность создания вакцины учёными материкового Китая в течение нескольких месяцев, как об этом было объявлено китайским властями.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются две вакцины против коронавируса 2019-nCoV, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования.

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