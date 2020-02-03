Тюмень, , 00:03 — REGNUM В небе под Тюменью в ночь с 29 на 30 января учёные Уральского государственного университета зафиксировали болид. Об этом сообщает РИА «Новости».

На предполагаемом месте падения болида работает полевой отряд. Это севернее Транссибирской магистрали, между магистралью и рекой Тавда. Небесное тело пока не обнаружено.

Болидом называют огненный шар, который получился при взрыве метеора. Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский предполагает, что нынешний тюменский болид меньше размером, чем челябинский метеорит.