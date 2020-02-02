Иерусалим, , 23:09 — REGNUM Израильская биомедицинская фирма «Beta-O2 Technologies» разработала прототип имплантата, который работает как искусственная поджелудочная железа, вырабатывая инсулин у больных сахарным диабетом. Об этом сообщает New Atlas.

Больные инсулинозависимым сахарным диабетом (диабет первого типа) вынуждены постоянно контролировать уровень глюкозы в крови и делать инъекции инсулина, поскольку собственные клетки поджелудочной железы утратили способность к выработке этого важнейшего гормона. Устройство «TedAir», по мнению израильских учёных, может решить эту проблему.

Оно представляет собой капсулу из титанового корпуса размером 6 на 6 сантиметров, содержащую живые клетки поджелудочной железы, а также кислородный баллон. «TedAir» постоянно контролирует уровень сахара в крови, а в случае необходимости запускает процесс выработки инсулина клетками из капсулы.

Клетки, содержащиеся в капсуле, могут быть получены от донора человека, из поджелудочной железы свиньи, или они могут быть выращены из собственных стволовых клеток пациента в лаборатории. Подаваемый клеткам кислород значительно повышает выживаемость клеток. Для этого раз в неделю пациент должен перезаряжать кислородный баллон устройства.

Отмечается, что устройство не отторгается иммунной системой человека, а при необходимости может быть легко удалено из организма. Искусственная железа уже была опробована на четырех пациентах в Швеции. У них не было никаких побочных эффектов после ношения имплантата в течение 10 месяцев, а клетки оставались жизнеспособными в течение всего этого периода.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные с помощью генной инженерии создали и вживили клетки, которые при освещении их синим цветом вырабатывают инсулин у больных диабетом.

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