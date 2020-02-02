Новосибирск, , 21:11 — REGNUM Учёные из новосибирских научных центров создали установку, вырабатывающую холодную плазму для обработки и уничтожения раковых клеток. Об этом сообщает пресс-служба Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова сибирского отделения РАН.

В настоящее время в Германии, США, Нидерландах, Франции и Южной Корее учёные работают над созданием устройств, которые позволяли бы применять холодную плазменную струю в медицинских целях, например, при заживлении ран, стерилизации, устранении косметических дефектов, остановки кровотечения и лечении рака.

Российские учёные создали сразу два типа устройств: с плоской геометрией для обработки плоских поверхностей и с цилиндрической геометрией для воздействия холодной плазмой в углублениях и полостях.

Создаваемая ими плазменная струя повышает температуру в зоне контакта лишь на доли градуса и не вызывает термических ожогов. При этом жизнеспособность обработанных раковых клеток существенно снижается (до 80%) и запускается процесс апоптоза — программируемой гибели клеток, подавляется устойчивость раковых клеток к воздействию химиотерапии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что исследователи из российского Института лазерных и плазменных технологий «МИФИ» разработали новый способ ускорения ионов в лазерной плазме, способный улучшить радиотерапевтический метод воздействия на опухоль.

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