Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM Команда российских и американских учёных на основе фрагментов ДНК создала нанороботов, способных находить и уничтожать раковые клетки. Статья об открытии опубликована в журнале «Chemistry — A European journal».

Химиотерапия — наиболее распространённый метод борьбы с онкологией. Однако, он обладает большим количеством побочных эффектов, поэтому усилия учёных были направлены на поиск альтернативных методов уничтожения раковых клеток, которые действовали бы избирательно, тем самым были бы более щадящие для организма.

В рамках решения этой проблемы исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) и Университета Центральной Флориды собрали из фрагментов ДНК противоракового наноробота, состоящего из двух частей: детекционной и терапевтической. Детекционная часть ищет клетки, содержащие аномальной генотип, мутировавшие РНК раковых клеток, которые вырабатывают характерные для них токсичные белки. Данная часть соединяется с раковой РНК, расщепляет её, при этом происходит флуоресцентное свечение, что позволяет лучше понять местонахождение поражённого раком участка.

Вторая часть наноробота представлена ферментом дезоксирибозимом, который также может распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. В результате процесс образования белков в раковой клетке останавливается, а сама клетка гибнет.

Учёные уже апробировали свои наноустройства на гене KRAS, который часто запускает неограниченный рост раковых клеток и добились обнаружения и расщепления молекул РНК. Исследователи отмечают низкую стоимость предложенной им генетической терапии. Так, создание небольшой серии нанороботов в лабораторных условиях стоит около 1000—1500 рублей.

Разработчики считают, что предлагаемый подход может стать основой для конструирования ДНК наномашин и роботов для диагностики и терапии вирусных инфекций, рака и генетических нарушений.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Германии, Дании и Китая разработали нанороботов, которые могут проходить сквозь плотное вещество стекловидного тела глаза.

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