Пекин, , 18:29 — REGNUM Ученые Китайской академии наук разработали повязку, которая меняет свой цвет в зависимости от того инфицирована ли рана и насколько серьёзно, а также сама впрыскивает антибиотик для борьбы с бактериальной инфекцией. Статья об этом опубликована в журнале ACS Central Science.

Отмечается, что значительной проблемой для современной медицины является антибиотикорезистентность инфекций. Методы определения сопротивляемости бактерии довольно дороги, требуют много времени и участия квалифицированного персонала.

Китайские учёные предложили новый способ решения этой проблемы. Они создали повязку, которая меняет свой цвет на жёлтый, если в ране присутствует кислая среда. Как правило, это свидетельствует о жизнедеятельности бактерий в пораженных участках. Цвет повязки помогает достоверно и оперативно узнать о том, инфицирована ли рана у пациента. Также повязка автоматически начинает выделять в рану антибиотик. В случае, если инфекция оказывается устойчивой к лечению, она изменяет свой цвет на красный, тем самым врачи получают сигнал, что необходима коррекция в лечении.

Разработчики подчеркивают, что «умная» повязка не дорога в изготовлении и очень проста в эксплуатации, что поможет в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из российских научных центров разработали антибактериальные полимерные повязки для регенерации слизистой оболочки ротовой полости, которыми дёшево можно заменить импортные аналоги.

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