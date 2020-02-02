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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РЕДАКЦИОННОМУ КОЛЛЕКТИВУ «ЗНАМЕНИ»

Известие, что 2020 год станет в журнале «Знамя» годом Пастернака, заронило в мою душу, грешную душу автора скандального памфлета «Борис Пастернак, или Торжество халтуры» смутную надежду на отход от комплиментарно-пропагандистского тренда, на начало движения к научному изучению жизни и творчества Б. Л. Пастернака. Слишком много крайне сомнительных версий, бездоказательных домыслов, а нередко и сознательных фальсификаций выдано на-гора сообществом профессиональных пастернаковедов, сверхзадачей которого является защита и совершенствование, в сущности, агиографического образа своего кумира, величайшего поэта, мужественного борца за свободу духа и творчества, затравленного преступным тоталитарным режимом.

С другой стороны, не понаслышке известная мне сила и влиятельность пастернаковедческого лобби, в последние десятилетия дополняемая продукцией бульварного литературоведения, вождем которого по справедливости следует признать жовиального Дмитрия Быкова, столь же словоохотливого, сколь и невежественного, взывала к осторожности: не выдается ли желаемое за действительное.

Проект открывается программной, в каком-то смысле установочной статьей главного редактора журнала. Что само по себе настораживает, ибо доктор филологии Сергей Иванович Чупринин в особом интересе к Пастернаку дотоле замечен не был, ничем, с научной точки зрения, мало-мальски значимым эту отрасль литературоведения не осчастливил.

Сама же статья подтвердила самые худшие опасения. Все тот же некритический, без всякого намека на анализ пересказ давным-давно известных «свидетельств» записных обожателей Пастернака, не исключая россказней Ивинской о двух ее встречах с Поликарповым в 1956 г., о звонке Поликарпова Котову и т. д., равно как и колорадских фантазий младшей дочери Кожевникова о юношеском романе ее отца с Люсей Ивинской — компиляция всяческого мемуарного мусора, доказательно опровергаемого в моей книге.

Нужды (да и желания) нет погрязать в результатах творческих усилий г-на Чупринина. Поэтому всего один пример. Исключительно для острастки возможных подражателей.

«Деньги, полученные от журнала, были к тому времени, разумеется, уже истрачены, 25-тысячный тираж «Избранного» в издательстве «Советский писатель» не был отпечатан по распоряжению А. Фадеева, набор «Избранных переводов» рассыпан, денежных поступлений ждать было неоткуда, так что Пастернаку пришлось срочно засесть за перевод «Фауста», с тем чтобы полученный гонорар пошел на уплату истраченного аванса».

Поразительная концентрация невежества вперемежку с недобросовестностью! Почти все, связанное с январским, 1947 года авансом от «Нового мира», все последующее, включая размеры и интенсивность финансовых поступлений (по вводимым в научный оборот договорам и лицевым счетам), тщательно исследовано в моей книге, к которой и отсылаем заинтересованного читателя. По поводу же измышлений о бедном, бедном Борисе Леонидовиче, обреченном на хроническое безденежье, ограничимся словами лирического героя Владимира Высоцкого: «Нет, ребята, все не так, // Все не так, ребята!».

И с какой стати профессор настаивает на 10 тысячах аванса? Только потому, что Пастернак однажды сболтнул об этом Чуковской, а та не преминула записать в дневник? Доверчивость, отчасти даже трогательная, простительна входящей в круг, по выражению Ахматовой, «яростно влюбленных» в Пастернака, но она непростительна серьезному ученому, к тому же наставнику литературной молодежи.

Мною давно были обнаружены архивные документы, по меньшей мере, ставящие под сомнение озвученную сумму, но сам договор удалось разыскать уже после того как книга увидела свет. Как бы ни дискредитировали ее, ставшую для них ночным кошмаром, профессиональные пастернаковеды, кое-кем она была оценена по достоинству. Как результат, в пилотном номере журнала «OSTKRAFT. Литературная коллекция. Научное обозрение» появилось начало моей выдержанной в рафинировано-научном стиле (можем, но не всегда считаем нужным!) статьи «Сталинская премия Бориса Пастернака. Суета вокруг интимного лирика в интерьерах Холодной войны». На подходе и другие заказы от академических изданий. Что-то мне подсказывает, что любой многоопытный издатель не откажет себе в удовольствии воспроизвести на станицах своего детища подлинные документы, проливающие свет на прелестную и поучительную историю о том, как один из богатейших советских литераторов норовил зажилить аванс до последнего, даже под угрозой судебного разбирательства отказывался вернуть неправедно полученные деньжата и выцыганил-таки поблажку. В том числе подлинник договора с «Новым миром», в котором, разумеется, указан действительный размер аванса. И вообще, в моих закромах такое количество никем не изученных архивных материалов, какое не под силу даже вообразить пастернаковеду, как правило, отличающемуся велеречивостью в ущерб увлекательному и многотрудному занятию — поиску документов. Не на один десяток сенсационных публикаций хватит. Не извольте сомневаться.

Выступая 11 января сего года в доме-музее Пастернака, С. И. Чупринин обмолвился, что в ходе работы над своей новой книгой, правда, все о той же навязшей в зубах оттепели он наткнулся в архивах на огромное количество ранее неизвестных документов о Пастернаке. Это надо же! Случайно, так сказать, между делом. Как тут не припомнить бессмертное: «Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так!». Неужели Сергей Иванович настолько сноровист, что ему удалось даже перещеголять Паоло Манкозу, который в ходе короткого визита в Москву, не зная русского языка, отыскал в РГАЛИ немаловажную записку Пастернака Сосновскому, каковую и ввел в научный оборот в вышедшем в Берлине юбилейном сборнике В. И. Хазана? Записку, которая ускользнула даже от моего внимания.

Из чисто спортивного интереса я предлагаю безмерно удачливому г-ну Чупринину опередить меня, первому ввести в научный оборот договор с «Новым миром». Разумеется, с архивным шифром. Для уравнения шансов даю подсказку. Документы «Нового мира» отложились в трех государственных архивах: РГАЛИ, ГА РФ и Архиве Администрации Президента (Бога ради, с перепуга не перепутайте с Архивом Президента). Ищите. Пара-тройка месяцев есть.

В статье имеется 9 ссылок на 7 дел. Прямо скажем, не густо для завсегдатая архивохранилищ.

Помимо побочных для темы источников, касающихся «Знамени», кооперативного издательство «Современник» и судьбы «Литературной Москвы», все остальные документы обнаружены мной и введены в научный оборот в книге «Борис Пастернак, или Торжество халтуры». Всякий раз, не без потаенной гордости, а также в укор и поношение официальному пастернаковедению, это обстоятельство подчеркивалось. Однако г-н Чупринин в вопиющее нарушение норм научной этики не дает ссылок на мою книгу.

Разберемся же без гнева и пристрастия и в назидание юношеству, «обдумывающему житье», взыскующему чести и славы, как и главное почему так случилось.

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Ед. хр. 12. Стенограмма совещания в ЦК КПСС по вопросам литературы. 5−7, 10 декабря 1956 г. Документ рассекречен в 1995 г. К каждому архивному делу прилагается Лист использования документов, в котором в обязательном порядке должен расписаться каждый исследователь. Среди нескольких десятков фамилий фамилии Чупринина нет. Мало того, мне было пояснено, что среди пользователей Архива С. И. Чупринин не значится. Итак, во всяком случае, в обозримом прошлом его нога не переступала порога Российского государственного архива новейшей истории.

ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 31. Ед. хр. 72 774. Материалы прокуратуры СССР. В листе использования помимо моей фамилии и автографа Н. А. Громовой, прославившейся практикой внедрения в документы собственных придумок, пять фамилий, ничего не говорящих о роде занятий их обладателей. Чупринина нет. В 2008 г. личные дела пользователей Государственного Архива Российской Федерации переведены в электронную форму. В этой базе данных С. И. Чупринин не обнаруживается. Как говорится, те же яйца, вид сбоку.

Быть может, использовался труд литературоведческих «негров»? И то сказать, не номенклатурное это дело геморрой по архивам наживать.

Но и эта, последняя линия обороны проламывается без особого труда.

РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 7728. Договоры Гослитиздата с авторами. До посещений читального зала Российского государственного архива литературы и искусства г-н Чупринин не большой охотник. Все же, как утверждается, лет 5−6 назад он был замечен на одном из круглых столов. Не исключено, что и в читальный зал ненароком заглянул. Но в листе использования дела нет никакой другой подписи, кроме моей. Я и только я один держал его в руках.

Моя книга увидела свет в феврале 2019-го. Уже 22 марта А. Ю. Сергеева-Клятис (в последние годы ее авторитет среди сообщества комплиментарных пастернаковедов неуклонно возрастает без видимых на то причин; с этим специальным и, как представляется, соблазнительным сюжетом, по всей видимости, придется разбираться, но не будем загадывать наперед) рекомендовала соратникам по не вполне богоугодному занятию буквально следующее: «Мне кажется, единственное, что мы можем сделать, это игнорировать. Нет такой книги».

Как видим, г-н Чупринин творчески подошел к делу. Проявил рабоче-крестьянскую смекалку. Игнорировать, оно конечно, правильно, но почему бы при этом не поживиться за счет презренного выскочки.

В том же обсуждении, проходившем на фейсбучной странице упомянутой Громовой, она сама заявила: «Есть разные формы безумия, но есть особая — историко-литературоведческая».

Пусть так. Пусть я сумасшедший. Но кем тогда прикажете считать Чупринина? Русский интеллигент-прогрессист, где-то даже «поборник вольности и прав», без зазрения совести обкрадывающий Богом обиженного, ведь это — готовый сюжет для нового Гоголя, буде таковой народится!

Всякое занятие, кража интеллектуальной собственности не исключение, требует определенной квалификации. Но главный редактор «толстого» журнала доктор филологических наук, профессор Литературного института превращает Главиздат 1957 г. (Главное управление издательств, полиграфии и книжной торговли Министра культуры СССР) в Госиздат (Государственное издательство РСФСР при Народном комиссариате просвещения), существовавший до 1930 г.

Не остается ничего иного, как горестно вторить Осипу Эмильевичу Мандельштаму: «Чем была матушка филология и чем стала…».

Владимир Молотников, 2 февраля 2020 г.

Выступление Сергея Чупринина

Статья В. Молотникова «Сталинская премия Бориса Пастернака»