Новосибирск, , 13:51 — REGNUM Сотрудники новосибирского Института химии твердого тела и механохимии СО РАН и бийского Федерального научно-производственного центра «Алтай» разработали технологию радиационно-химической обработки твёрдого ракетного топлива, ускоряющую его производство. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Один из авторов исследования, результаты которого также представлены в научном журнале «Химия в интересах устойчивого развития», доктор химических наук Борис Толочко рассказал, что твёрдое ракетное топливо создаётся из нескольких элементов. В процессе производства используется технология вулканизации, то есть «сшивания» молекул полимера.

Эксперименты, проведённые на промышленном ускорителе ИЛУ-6 в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, показали, что вулканизация полимеров, подвергшихся воздействию излучения, происходит на 30% быстрее. Учёные отметил, что этот процесс может быть ускорен ещё сильнее. Он добавил, что разработанная технология позволит не только ускорить производство твёрдого ракетного топлива, но и сделает его использование более безопасным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года с новой российской атомной подводной лодки «Князь Владимир» был произведён испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты морского базирования «Булава».