Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция американского аэрокосмического агентства NASA Parker Solar Probe продолжила работу в штатном режиме после максимального сближения с Солнцем. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Зонд Parker Solar Probe установил рекорд по минимальному сближению с Солнцем 29 января, пройдя на расстоянии около 18,6 млн км от звезды. 1 февраля специалисты лаборатории прикладной физики университета им. Джона Хопкинса получили со станции сигнал, свидетельствующий о полной исправности бортовых систем.

Полученный сигнал показал, что станция находится в состоянии «A». Этот статус является лучшим из четырёх возможных и говорит о полноценной работе всего научного оборудования.

Отмечается, что во время прохода вблизи Солнца тепловой экран успешно выдержал температуру +612 °C. Программа миссии Parker Solar Probe по изучению Солнца продлится до 2025 года, за это время космический аппарат выполнит ещё несколько проходов вблизи Солнца. Планируется, что минимальное сближение составит около 6,2 млн км, во время которого тепловой экран столкнётся с нагрузкой в +1370 °C.

Учёные рассчитывают, что наблюдения, сделанные с помощью Parker Solar Probe, позволят углубить знания о структуре магнитных полей на Солнце и источниках солнечного ветра — потока ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года зонд Parker Solar Probe выполнил гравитационный манёвр вблизи Венеры. Этот манёвр позволил космическому аппарату нарастить скорость, используя гравитационное поле планеты.