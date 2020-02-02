Москва, , 06:45 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от 0 °C до +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается днём плюсовая температура. Прогнозируется переменная облачность, осадки в виде мокрого снега с дождём, местами гололедица.

Скорость ветра 7−12 м/c, направление ветра южное, юго-западное. Атмосферное давление прогнозируется на отметке 731 мм рт. ст.

Как 1 февраля сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что февраль в России ожидается холоднее января.

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