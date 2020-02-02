Мюнхен, Германия, 2 февраля 2020, 04:17 — REGNUM Восьмой случай инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV подтверждён чиновниками в Германии. Об этом сообщает баварское министерство здравоохранения.
Заболевшим оказался 33-летний мужчина из Мюнхена округ Штарнберг, где работают шестеро ранее заболевших вирусом.
Как 31 сообщало ИА REGNUM, два сотрудника Webasto оказались заражены коронавирусом нового типа в Германии.
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