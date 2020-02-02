Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Помещение для приёма 1 тыс. приезжих имеющих симптомы коронавируса создадут военные США. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на своей странице в Twitter.

По его словам, военные намерены только предоставить помещение для карантина.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, по мнению, департамента здравоохранения штата Массачусетс, риск заразиться коронавирусом в США остается низким. На данный момент у 8 граждан США выявлено заражение коронавирусом.

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