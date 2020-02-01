Лондон, , 23:21 — REGNUM Учёные из университетского колледжа Лондона установили, что прекращение курения сигарет крайне положительно сказывается на состоянии здоровья, так как у людей, бросивших курить, количество клеток в лёгких, не подвергшихся мутации ДНК, возрастает в 4 раза. Об этом сообщает Cancer Research UK.

По данным британских учёных, до 90% клеток, выстилающих легкие у курильщиков, имеют повреждения ДНК, причём четверть из выявленных мутаций способны вызывать рак лёгких.

Исследователи изучали, происходит ли восстановление состояния клеток после того, как человек прекращает курить. Было обнаружено, что до 40% клеток у бросившего курить, вскоре приходят в норму, и не содержат мутаций. Причём это характерно даже для курильщиков с сорокалетним стажем.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее ученые в США обнаружили, что ароматизаторы, вдыхаемые при курении электронных сигарет (вейпов), приводят к воспалению ткани лёгких и повреждению их ДНК — главных факторов развития рака лёгких.

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