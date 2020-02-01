Ташкент, , 16:48 — REGNUM Учитывая потенциал сложившихся в Узбекистане научных школ, а также исходя из национальных интересов и направлений развития на современном этапе в 2020 году решено развивать математику, химию, биологию и геологию. Об этом говорилось на встрече президента Шавката Мирзиёева с учеными, молодыми исследователями, руководителями научных учреждений и представителями производства.

Мирзиёев отметил, что потенциал узбекской математической науки высоко оценивается в мире, в стране сформированы авторитетные школы по функциональному анализу и дифференциальным уравнениям, теории вероятностей и алгебре, семь ученых-математиков являются членами Всемирной академии наук.

«Математика — основа всех точных наук. Ребенок, хорошо знающий математику, будет расти благоразумным, сможет успешно работать в любой сфере», — сказал президент.

В этой связи, дано указание организовать в каждом районном центре школу с математическим уклоном, выплачивать надбавки учителям таких учебных заведений. Также подчеркнута важность проведения различных математических конкурсов среди учащихся, студентов и преподавателей, достойного поощрения победителей таких состязаний, совершенствования системы олимпиад.

Отмечена необходимость выведения качества обучения на новый уровень, внедрения системы национальной сертификации оценки математических знаний. Владельцам сертификата будет начислен максимальный балл по математике при поступлении в вуз.

Указано повысить эффективность подготовки высококвалифицированных педагогов и кадров с ученой степенью, предоставить полную самостоятельность совету по присуждению ученых степеней в Институте математики.

Даны поручения по проведению в стране международных конференций по математике, ежегодной отправке за рубеж для участия в научных мероприятиях и прохождения стажировки 100 ученых за счет средств государственного бюджета и по линии фонда «Эл-юрт умиди».