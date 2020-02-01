Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Дата запуска автоматической межпланетной миссии по исследованию Солнца Solar Orbiter перенесена с 6 на 10 февраля, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Европейское космическое агентство реализует миссию Solar Orbiter при поддержке NASA. Космический аппарат будет запущен с помощью ракеты-носителя «Атлас-5» со стартового комплекса на мысе Канаверал (США, штат Флорида).

Сообщается, что причиной переноса даты запуска стал конфликт с графиком запусков коммерческих миссий и неблагоприятные погодные условия, прогнозируемые на 5 и 6 февраля. В связи с этим запуск назначен на 9 февраля в 23:03 по местному времени (10 февраля 07:03 мск).

Solar Orbiter будет использоваться для изучения Солнца, включая полярные области звезды, которые не доступны для наблюдения с Земли. Результаты этой миссии дополнят наблюдения, проводимые с помощью зонда NASA Parker Solar Probe, который выполнил три прохода вблизи Солнца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года были представлены предварительные результаты миссии Parker Solar Probe.

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