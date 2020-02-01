Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Руководитель проекта космического телескопа «Спитцер» Джозеф Хант объявил о завершении миссии 31 января, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Вывод космического аппарата из эксплуатации состоялся 30 января, когда инженеры NASA отправили на «Спитцер» последний набор команд. После этого космический аппарат прекратил выполнение всех научных операций и был переведен в безопасный режим.

Запущенный в 2003 году «Спитцер» был одним из крупнейших космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне. «Спитцер» использовался для изучения объектов в солнечной системе, включая небольшие кометы и астероиды, а также для наблюдений иных звездных систем. В частности, благодаря этому телескопу были обнаружены несколько экзопланет, среди которых особый интерес представляют семь планет земной группы в системе TRAPPIST-1.

«Этот телескоп определил некоторые важные вопросы и заманчивые объекты для дальнейшего изучения, наметив путь для будущих исследований. Его огромное влияние на науку определенно продлится далеко за пределами своей миссии», — отметил представитель NASA Томас Зурбухен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 5 февраля 2020 года запланирован запуск автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства Solar Orbiter. Этот космический аппарат будет использоваться для изучения Солнца, включая полярные области звезды, которые не доступны для наблюдений с Земли и околоземной орбиты.

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