Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), закончив трёхмесячное пребывание в составе станции, сообщает 31 января агентство NASA.

По данным NASA, в 17:35 мск Cygnus был «отпущен» механическим манипулятором станции, отошёл на безопасное расстояние и включил двигатели.

Грузовой космический корабль Cygnus останется на орбите до конца февраля, выполняя программу запуска малых спутников и проведения научных экспериментов.

После завершения этой программы Cygnus будет сведён с орбиты и сгорит в верхних слоях атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль Cygnus был запущен на орбиту в ноябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочее состояние Voyager 2 восстановлено после сбоя