Тюмень, , 16:02 — REGNUM В Тюменской области стартовал конкурс мегагрантов на поддержку научных исследований для привлечения выдающихся учёных России и других стран. Планируется предоставление пяти грантов по 150 млн рублей каждый, сообщает пресс-служба главы региона.

Главный критерий получения гранта в 150 млн рублей, что составляет более $2 млн — создание команды молодых исследователей из не менее 15 человек, а также количество научных публикаций и определенный период времени пребывания в России.

Мегагранты будут предоставлены в 2020—2024 годах в рамках создания новых лабораторий и научных исследований в соответствии с программой деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Конкурсные заявки принимаются до 26 февраля 2020 года.