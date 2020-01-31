Симферополь, , 11:48 — REGNUM Ученые Крымского федерального университета (КФУ) разработали рецептуры майонезов и майонезных соусов, которые исключают искусственно полученные ингредиенты. Об этом 31 января сообщается на сайте вуза.

В качестве ароматизаторов и природных консервантов врачи использовали масляные экстракты или гидролаты пряно-ароматических растений, характерных для Крыма: розмарина, сельдерея, укропа, базилика и других.

По словам доцента кафедры технологии и оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования КФУ Елены Ножко, еще одна технология заключается в применении гидролатов пряно-ароматических растений, для получения которых ученые используют зеленые части, корневища и семенную массу.

Отмечается, что в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма провели анализ продукта на соответствие требованиям ГОСТ. На разработанные технологии получения майонеза и майонезного соуса ученые получили патенты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёным Белгородского государственного национального исследовательского университета было выдано свидетельство о регистрации в качестве ноу-хау способа получения майонеза из растительного сырья. Уже подана заявка на изобретение, и с получением патента вегетарианский майонез можно рассматривать как коммерческий продукт.

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