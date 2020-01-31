Женева, Швейцария, , 10:34 — REGNUM Модифицированные молекулы сахара могут стать основой новых противовирусных препаратов, включая лекарство от лихорадки Эбола и пневмонии нового типа. Об исследованиях специалистов Женевского университета говорится в журнале Science Advances.

Швейцарские учёные вместе с британскими коллегами модифицировали молекулы сахара. Посредством простого контакта такое вещество может разрушать многие вирусы, например те, которые вызывают респираторные и герпетические инфекции, отмечено в публикации.

В настоящее время против вирусов применяют, в частности, хлорку, но это вещество токсично для человека. Медицинские препараты в основном препятствуют росту вируса, но не уничтожают его, при этом вирусы могут мутировать со временем.

В университете предлагают примененять против вирусов циклодекстрины. Это углеводы, являющиеся производными от глюкозы, они не токсичны и не провоцируют усиление вирусов. Циклодекстрины могут входить в состав крема, геля или спрея.

«Их молекулы разрушают оболочку вируса при контакте, лишая его возможности заражать организм», — поясняют авторы исследования.

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