Симферополь, , 11:31 — REGNUM Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) будет принимать возражения сторон по делу о принадлежности скифского золота из крымских музеев до 3 марта 2020 года. Об этом заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Дана возможность до 3 марта всем сторонам направить свои возражения», — цитирует ее «Интерфакс».

Она добавила, что дата суда в настоящее время не назначена.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году музей-заповедник «Херсонес Таврический», Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник и Центральный музей Тавриды предоставили свои экспонаты для экспозиции «Скифское золото» музею Алларда Пирсона в Амстердаме.

После воссоединения Крыма с Россией в Нидерландах решили приостановить возвращение артефактов, так как за право их получить стали спорить Украина и Россия.

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