Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Фармацевтическая компания Johnson & Johnson работает над вакциной для борьбы со смертельным коронавирусом, сообщает One America News Network. В недавнем интервью главный научный сотрудник Johnson & Johnson доктор Пол Стоффельс заявил о своей уверенности, что компания сможет создать вакцину в течение нескольких месяцев. Однако может пройти год, прежде чем она станет доступна для общественности.

Заявление последовало после того, как Центр по контролю заболеваний сообщил, что более 100 человек в 26 американских штатах в настоящее время проходят скрининг на быстрое распространение болезни. ЦКЗ сообщил о пяти случаях коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар «Американцы должны знать, что это потенциально очень серьезная угроза общественному здоровью, но на данный момент американцы не должны беспокоиться о своей собственной безопасности».

Напомним, в декабре в ряде стран Африки была запущена программа вакцинации против Эболы, — вакцина разработана американской компанией Johnson & Johnson.