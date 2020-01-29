Великий Новгород, , 13:51 — REGNUM За пределами вала Окольного города в Великом Новгороде, в районе современной улицы Обороны, в XI веке могла быть крупная торговая фактория, связанная с Киевом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Учёные предположили, что торговая фактория была связана с киевским великим князем Изяславом Владимировичем — братом новгородского князя Мстислава, строителя церкви Благовещения на Городище.

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Как отметили в музее, о контактах новгородцев с Киевом могут свидетельствовать около 100 находок этого раскопа, в числе которых — 15 византийских печатей XI — начала XII века. Предположительно, в окрестности Новгорода их привезли представители Византийской империи, находившиеся на службе у киевского князя.

Печати, обнаруженные в 2017 году экспедицией Института археологии Российской академии наук, передал в фонды Новгородского музея-заповедника заместитель директора Института археологии РАН Пётр Гайдуков 28 января на открытии в Великом Новгороде XXXIV научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология». Конференция продлится три дня, на ней будет представлено около 50 докладов и сообщений, посвящённых новейшим исследованиям ведущих ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Архангельска, Ростова, Пскова, Твери и Полоцка (Белоруссия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, археологические раскопки за пределами вала Окольного города в Великом Новгороде — на улице Обороны проходили в мае-начале июня 2017 года и дали «просто ошеломительные результаты». Учёные отмечали, что обнаружение в этой части города торговой фактории, которая могла заниматься продажей пушнины, — очень крупное открытие в культурном слое величиной всего в 50 см, который раньше исследованию не подвергался.

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