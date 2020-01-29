Дублин, , 14:16 — REGNUM Космический аппарат Solar Orbiter удалось подготовить к запуску во многом благодаря «синтетической чёрной кости» — инновационной разработке ирландской компании Enbio Space. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE.

Отмечается, что Европейское космическое агентство (ЕКА), запускающее зонд, несколько лет искало решение проблемы термоустойчивости. Зонд будет находиться на орбите Солнца несколько лет и вести исследования.

Проект «синтетической черной кости» разработала фирма из графства Типперери. Это материал, который получается из побочных продуктов мясной промышленности. Костный материал обжигают при высоких температурах и низкой концентрации кислорода.

Костное покрытие даёт аппарату защиту от тепловых и ультрафиолетовых лучей, дополнительную прочность и оптимальную электропроводимость.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск автоматической межпланетной станции Solar Orbiter запланирован в начале февраля 2020 года. Над проектом вместе работают ЕКА и NASA. Небольшой зонд будет находиться на расстоянии 42 млн км от поверхности Солнца и наблюдать за активностью звезды и её магнитными полями.

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