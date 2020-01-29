Пекин, , 13:36 — REGNUM У учёных появилась надежда, что уже в скором времени удастся создать первые действенные средства для лечения пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса, что позволит остановить эпидемию. Надежду на это даёт способность одного из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, нейтрализовать вирус 2019-nCoV. Выводы ученых из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае приводятся в статье на сайте bioRxiv.

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Специалисты установили, что антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV.

«Примечательно, что некоторые более мощные антитела, нейтрализующие SARS-CoV, например m396 и CR3014, не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека», — говорится в статье.

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Китайские молекулярные биологи отмечают, что вещество CR3022 в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, вероятно, позволит достаточно быстро создать лекарства от нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тип коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, может появиться в России уже в феврале. Такие прогнозы делают эксперты Минздрава. При этом специалисты отмечают, что, несмотря на высокий риск завоза вируса в Россию, угроза его распространения оценивается как низкая.

На сегодня в Китае новым типом коронавируса уже заразились более 6 тыс. человек. 132 человека скончались.