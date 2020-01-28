Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Президентская библиотека в Петербурге в связи с отмечаемым сегодня, 28 января, 200-летием открытия Антарктиды русскими военными моряками представила исследовательские материалы об этом великом событии в виде «антарктической» подборки в своей коллекции «Русские кругосветные путешествия первой половины XIX века».

М. Семёнов. Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов Антарктиды

Как отмечают в Президентской библиотеке, подготовка к экспедиции и первая фаза продвижения к Южному полюсу были описаны Беллинсгаузеном в двухтомном издании под необычным для современного читателя названием «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершённые на шлюпах «Востоке» и «Мирном» под начальством капитана Беллинсгаузена, командира шлюпа «Востока». Шлюпом «Мирным» начальствовал лейтенант Лазарев».

В своих мемуарах позднее Беллинсгаузен вспоминал, как именно он увидел берег Антарктиды:

«Далее к Югу, в густых облаках мне казалось, что виден берег, но пасмурная погода препятствовала нам рассмотреть оный надлежащим образом. <…> Я называю обретение сие берегом потому, что отдалённость другого конца к Югу исчезла за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегами, но осыпи на горах и крупные скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подаёт мысль, что берег обширен, или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась пред глазами нашими».

У русской экспедиции были подробные инструкции от императора Александра I и морского министра, среди которых были два ключевых пункта: первый требовал географических открытий «в возможной близости Антарктического полюса», в то время как второй предписывал командованию «неусыпное попечение о сохранении здоровья экипажей, что во всякое время и во всех случаях должно быть предметом ревностнейших его стараний». Этим требованиям и следовали морские офицеры Беллинсгаузен и Лазарев.

В ходе экспедиции русские корабли прошли в общей сложности 4972 мили. Плавание продлилось 751 сутки, из них на ходу — 527 дней, причем 122 дня — южнее 60-й параллели и 100 дней — во льдах. Кроме нового материка были открыты 29 островов, сделаны множество астрономических, океанографических, синоптических и этнографических наблюдений.

«Только русские смогли приблизиться к этой колющей холодом белой земле и взять её, как берут крепость», — написала об открытии Антарктиды в феврале 1820 года американская газета «Нью-Йорк ивнинг пост»:

Добавим, что сегодня в Кронштадте отметят 200-летие открытия Антарктиды. Военнослужащие, кадеты, юнармейцы и учащиеся школ района возложат цветы к памятнику Фаддею Беллинсгаузену. В Детской художественной школе им. М. К. Аникушина откроется выставка «Дети и море».

«В выставочном зале художественной школы состоится творческая встреча с правнучкой Фаддея Беллинсгаузена художником Натальей Мельниковой и ее мужем известным петербургским художником Владимиром Комельфо (Фомичёвым)», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

В торжественном событии по случаю юбилейной даты примут участие представители администрации Кронштадтского района, Комитета по делам Арктики, деятели культуры и науки.

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