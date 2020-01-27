Симферополь, , 17:37 — REGNUM В 2020 году в Крыму нам намерены возобновить работу геодинамического полигона, который не функционировал более 20 лет. Об этом ИА REGNUM 27 января сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Восстановление крымского геодинамического полигона, работы по обследованию местности на нём завершены в 2019 году», — уточнили в Росреестре.

По словам специалистов, до возвращения полуострова в состав России геологические измерительные работы в Крыму не проводились в течение 20 лет.

«Как ожидается, использование геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности», — добавили в Росреестре.

Крымский геодинамический полигон построили в 1961 году для изучения тектонических движений. Помимо сейсмологических и тектонических процессов, на полигоне также изучаются оползни, деформации земли из-за техногенных процессов.