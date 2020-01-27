Пекин, 27 января 2020, 00:48 — REGNUM В самый загруженный сезон новогодних каникул в Китае почти на треть упал пассажиропоток. Об этом заявил журналистам заместитель министра транспорта КНР Лю Сяомин на пресс-конференции.
Предпринятые правительством страны экстренные меры направленные против распространения нового типа коронавируса существенно повлияли на пассажиропоток.
Ранее ИА REGNUM сообщалось о том, что в связи с эпидемией пневмонии госсовет Китая продлил новогодние каникулы до 2 февраля.
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