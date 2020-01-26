Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Американские военные учёные разработали технологию в области генной терапии, которая на несколько месяцев вырабатывает у солдат устойчивость к нервно-паралитическому химическому оружию. Об этом сообщает Science.

Нервно-паралитическое оружие состоит из веществ органофосфатов, таких как зарин, зоман, циклозарин и табун. Они блокируют фермент, который регулирует уровень нейромедиатора ацетилхолина в мышцах, вызывая мышечные спазмы, затруднение дыхания, с последующим летальным исходом. В случае отравления необходимо срочное введение препаратов атропина и диазепама, которые блокируют ацетилхолиновые рецепторы. Однако, полностью избежать повреждений нервной ткани всё равно не удаётся.

Более эффективным способом лечения является применение фермента параоксоназы 1 (PON1), который расщепляет органофосфаты на безопасные элементы. Однако, для этого требуется срочное введение вещества пострадавшему и создание большого запаса фермента в воинских частях.

Ученые из Медицинского научно-исследовательского института химической защиты армии США разработали способ доставки безвредного аденоассоциированного вируса в клетки печени ген, который стимулирует выработку фермента PON1, способного обезвредить молекулы отравляющего вещества.

Выведенные учеными с помощью разработанной методики генномодифицированные грызуны смогли пережить девять смертельных инъекций нервно-паралитического оружия, которые им вводили в течение шести недель. При этом исследователи не отметили каких-либо побочных эффектов проведённой генной терапии.

Исследователи считают, что их метод сможет защитить солдат, медперсонал и военных собак от химического оружия, а также обезопасит работников фермы, подвергающихся риску отравления фосфорорганическими пестицидами.

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