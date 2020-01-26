Балтимор, США, , 22:41 — REGNUM Американские учёные с помощью математического моделирования подсчитали, что в случае пандемии атипичной пневмонии (SARS), от нее могут погибнуть 65 млн человек по всему миру. Об этом сообщает Business Insider.

Учёные из Центра безопасности в области здравоохранения Джона Хопкинса разработали математическую модель для прогнозирования последствий появления эпидемий, вызванных неизвестными ранее коронавирусами.

Исследователи за основание математической модели взяли тезис о том, что именно коронавирусы могут стать причиной пандемии. Она исходит из того, что вспышка гипотетического вируса CAPS якобы начинается на свинофермах Бразилии. Это заболевание устойчиво к любой современной вакцине и передается таким же путем как грипп или ОРВИ. Также расчеты предполагают, что вакцины от гипотетического вируса CAPS не создано, например, как это произошло с вакциной от вируса атипичной пневмонии SARS, которую так и не удалось разработать до сих пор.

Ученые в результате расчетов пришли к выводу, что уже через шесть месяцев после «вспышки» почти во всех странах мира могут быть выявлены случаи заболевания вирусом, а в течение 18 месяцев могут умереть 65 млн человек.

По мнению исследователей, мир вступает в эпоху пандемий, поскольку человечество становится всё более многолюдным и осваивает территории дикой природы, создавая питательную среду для инфекционных заболеваний. Выходом из ситуации может быть создание новых вакцин за месяцы, а не за годы и десятилетия, как это происходит в настоящее время.

Напомним, атипичная пневмония входит в группу пневмоний, вызываемых «нетипичными» возбудителями и обладающих необычным клиническим течением. Атипичные пневмонии обычно отличаются сглаженностью «классических» симптомов (среднее количество отделяемой мокроты, отсутствие лёгочной консолидации, небольшой лейкоцитоз и пр.) с преобладанием в клинической картине второстепенных симптомов — головной боли, миалгии, боли и першения в горле, слабости.

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