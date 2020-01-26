Москва, , 19:04 — REGNUM Команда из российских, американских и итальянских учёных представила план создания обитаемой базы на спутнике Марса Фобосе, с которого можно будет управлять роботами, размещенными на красной планете. Концепция была представлена в рамках XLIV Королёвских чтений.

Учёные отмечают, что освоение Марса должно стать долгосрочной программой, иначе пилотируемый полёт на красную планету, запланированный на 2030-е года, станет единичным полётом, а посещения Марса прекратятся на десятилетия, как это произошло с полётами на Луну. Исходя из этого, учёные МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университета Хьюстона и Университета Генуи предложили план освоения Фобоса, с которого можно будет управлять строительством необходимой инфраструктуры на Марсе.

Выбор учёных обусловлен тем, что строительство базы на Фобосе значительно дешевле и сопоставим со строительством лунной базы. Фобос виден с любой точки Марса, а радиосигнал с него до Марса идёт за 0,02−0,03 секунды, что позволит комфортно управлять роботами в реальном времени.

Исследователи предложили безопасную траекторию посадки на Фобос с учётом того, что ускорение свободного падения на спутнике составляет 0,02% по сравнению с земным. Наиболее рациональным местом для создания базы исследователи считают пологие холмы в нескольких километрах от края кратера Стикни.

Поскольку грунт Фобоса состоит из рыхлой пыли, на первом этапе строительства на глубину 100 метров будут вбиты анкерные опоры, а между ними необходимо натянуть, также между опорами будет уложено защитное покрытие для взлетно-посадочных операций. Затем с помощью роботов будут вырыты углубления, в которые в дальнейшем установят обитаемые модули, соединённые под землёй спутника туннелями. Численность экипажа обитаемой базы на первом этапе её развития составит шесть человек.

Первый модуль будет включать шесть спальных мест, кухню, санузел, место для тренировок, кладовую, ремонтную мастерскую, научное оборудование и оборудование для дистанционного управления роботами.

Второй модуль будет содержать уже оранжерею, оборудование для медико-биологических научных исследований.

Третий модуль предназначен для увеличения степени комфорта экипажа и обеспечения проведения пересменок. В нем будут находиться шесть постоянных спальных мест, расширенный медицинский отдел, зона рекреации.

По мнению ученых, предложенная концепция может быть апробирована при создании баз и на других малых телах Солнечной системы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что директор NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что пилотируемый полёт на Марс может состояться в середине 2030-х годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава NASA рассказал, когда может состояться полёт на Марс