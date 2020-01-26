Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Космический аппарат американского аэрокосмического агентства NASA Parker Solar Probe начал зондирование Солнца в ходе четвёртого прохода вблизи звезды, сообщает пресс-служба NASA.

Зонд Parker должен подойти на минимальное расстояние к Солнцу 29 января. Планируется, что расстояние между зондом и Солнцем составит менее 18 млн километров, что является рекордно малым расстоянием между звездой и искусственным космическим аппаратом.

Прежний рекорд минимального сближения космического аппарата с Солнцем был установлен зондом Parker в августе 2019 года, когда аппарат прошёл на расстоянии около 24 млн километров от звезды. Ранее этот рекорд принадлежал космическому аппарату Helios 2, который в 1976 году прошёл вблизи Солнца на расстоянии 43,4 млн километров.

Напомним, космический аппарат Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года. Этот зонд используется для изучения внешней короны Солнца, а также «солнечного ветра» — потока истекающих из неё частиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года были представлены предварительные научные результаты миссии Parker Solar Probe.

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