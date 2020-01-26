Сиэтл, США, , 16:07 — REGNUM Эксперименты с лабораторными мышами показали, что при длительном соблюдении кетогенной диеты возможно возникновение проблем со здоровьем. Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Кетогенной диетой (или кетодиетой) называют диету с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов. Группа учёных из Йельского университета и Вашингтонского университета решила изучить влияние такой диеты на лабораторных мышей.

Исследователи обнаружили, что при непродолжительном применении кетодиеты в организме начинается ускоренное сжигание жиров, что снижает риск развития диабета, а также улучшает обмен веществ в организме. Однако длительное поддержание такой диеты (дольше недели) привело к развитию ожирения и нарушению метаболических процессов у животных.

«Прежде чем назначить такую диету, необходимо провести крупное клиническое исследование в контролируемых условиях, чтобы понять механизм метаболических и иммунологических преимуществ или любого потенциального вреда для людей с избыточным весом и преддиабетическим состоянием», — прокомментировал результаты исследования ведущий автор Вишва Дипксит изданию Medical Xpress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года диетологи предупредили о возможных негативных последствиях кетодиеты.

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