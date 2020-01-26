Пекин, , 08:44 — REGNUM Центр по профилактике и контролю заболеваний Китайской Народной Республики уже приступил к исследованию и разработке вакцин против нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет газета China Daily.

«В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса», — заявил глава института вирусологии центра Сюй Вэньбо.

По словам Вэньбо, ученым уже удалось успешно изолировать вирус 2019-nCoV, сейчас идет отборка штаммов вируса. Также центр проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. На данный момент установлено, что с большой долей вероятности, вирус мутировал в организме летучей мыши, и оттуда попал либо в организм других животных, либо же сразу в организм человека. Дело в том, что первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов в Ухани, при том, что на этом рынке торговали тушами диких зверей, в частности, лисиц, волков, змей и летучих мышей. Вспышка вируса началась в самом конце 2019 года.

По состоянию на утром 26 января в Китае подтверждены 2005 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. 56 человек скончались, 49 смогли выздороветь. Диагноз ещё 2684 человек уточняется.