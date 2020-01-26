Ванкувер, Канада, , 08:15 — REGNUM Группа исследователей из Канады выдвинула гипотезу о возможности заражения некоторыми из заболеваний, которые считаются неинфекционными. Статья опубликована в научном журнале Science, также ведущий автор исследования микробиолог Бретт Финлей прокомментировал результаты газете National Post.

Сотрудник университета Университета Британской Колумбии микробиолог Бретт Финлей предположил, что важную роль в развитии некоторых неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, может играть микробиота — совокупность микроорганизмов, обитающих в человеческом теле.

Несколько предыдущих исследований показали, что мыши, которым пересадили кишечную микробиому других особей с ожирением, также с высокой долей вероятности набирают лишний вес. Учёные также отметили, что для некоторых неинфекционных заболеваний наблюдается «коммуникативный компонент». Например, если один из супругов болен диабетом или синдромом раздражённого кишечника, то у второго супруга оказывается повышенный шанс развития этого же заболевания.

Авторы исследования приводят и другие доводы. Например, среди жителей Индии невысокий процент людей с ВЗК (воспалительные заболевания кишечника), однако когда они переезжают в другие страны, то эти заболевания развиваются чаще.

«Это не генетика. Возможно, они приобретают микробы из развитых стран, которые делают вас гораздо более склонными к болезням», — отметил Финли.

Учёные отмечают, что их гипотеза не подразумевает возможность заражения любым из неинфекционных заболеваний. Также трудно оценить степень влияния факторов окружающей среды. Так, если один из супругов страдает ожирением, то риск развития ожирения у другого может объясняться не только обменом кишечной микробиотой, но и общими вредными привычками.

«Я уверен, что будут скептики, и самое сложное — отделить факторы окружающей среды от микробных изменений… Мы должны признать, что микробы могут быть важным фактором, который совершенно изменит наш взгляд на многие заболевания с точки зрения политики здравоохранения и того, как мы их контролируем», — подытожил ведущий автор исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года группа учёных из нескольких вузов в США представила результаты исследования, показавшего, что регулярная физическая активность снижает риск развития онкологических заболеваний.